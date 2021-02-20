Okay Yokuşlu: Takımda en iyi anlaştığım isim Mbaye Diagne

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılan Mbaye Diagne ile ilgili açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan milli futbolcu, takımda en iyi anlaştığı ismin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

Diagne ile... Zaten evimin yanına taşındı. Artık komşuyuz. Antrenmanlara giderken birbirimizi görüyoruz. Onunla daha fazla zaman geçirdiğim için iyi anlaştığımızı söyleyebilirim.

Takımın sıralamadaki kötü durumuyla alakalı da konuşan Okay, şunları dile getirdi:

Kulübün durumunu biliyordum. Ancak oyunculara ve teknik ekibe baktığımda başarabileceğimize inandım. Bu nedenle buraya geldim. Tabii ki zor olacak ama imkansız değil. Her şey değişebilir. Eğer iki maç üst üste kazanırsak neler olacağını bilemezsiniz. Bana inanan bir takıma yardım etmek için buraya geldim. Her maça final gözüyle bakıp hazır olmalıyız. Bence, rakiplerimizin maçlarına da bakmamalıyız. Önümüzde 4 tane kritik mücadele var.