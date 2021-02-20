Haberler İngiltere Premier Lig Okay Yokuşlu: Takımda en iyi anlaştığım isim Mbaye Diagne

: Takımda en iyi anlaştığım isim

Son dakika spor haberleri... Devre arası transfer döneminde İspanyol ekibi 'dan İngiliz temsilcisi 'a kiralanan , takım arkadaşı ile ilgili konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:03 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:25
Okay Yokuşlu: Takımda en iyi anlaştığım isim Mbaye Diagne

ekiplerinden 'da kiralık olarak forma giyen , 'dan kiralık olarak takıma katılan ile ilgili açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan milli futbolcu, takımda en iyi anlaştığı ismin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

Diagne ile... Zaten evimin yanına taşındı. Artık komşuyuz. Antrenmanlara giderken birbirimizi görüyoruz. Onunla daha fazla zaman geçirdiğim için iyi anlaştığımızı söyleyebilirim.

Takımın sıralamadaki kötü durumuyla alakalı da konuşan Okay, şunları dile getirdi:

Kulübün durumunu biliyordum. Ancak oyunculara ve teknik ekibe baktığımda başarabileceğimize inandım. Bu nedenle buraya geldim. Tabii ki zor olacak ama imkansız değil. Her şey değişebilir. Eğer iki maç üst üste kazanırsak neler olacağını bilemezsiniz. Bana inanan bir takıma yardım etmek için buraya geldim. Her maça final gözüyle bakıp hazır olmalıyız. Bence, rakiplerimizin maçlarına da bakmamalıyız. Önümüzde 4 tane kritik mücadele var.

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