Sheffield United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sheffield United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de 35. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'a konuk oluyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Sheffield United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 35. haftasında , sahasında 'yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Chelsea mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi Chelsea'de Fikayo Tomori, N'Golo Kanté ve Billy Gilmour sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Sheffield United'da ise Luke Freeman, John Fleck ve Leon Clarke takımlarını yalnız bırakacak.

SHEFFIELD UNITED-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United-Chelsea maçı bu akşam 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
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