Sheffield United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Sheffield United'a konuk oluyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Sheffield United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Sheffield United, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Chelsea mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi Chelsea'de Fikayo Tomori, N'Golo Kanté ve Billy Gilmour sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Sheffield United'da ise Luke Freeman, John Fleck ve Leon Clarke takımlarını yalnız bırakacak.
SHEFFIELD UNITED-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sheffield United-Chelsea maçı bu akşam 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
- Liverpool-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Pellegrini imzayı attı! Galatasaray'a transferde rakip oldu
- Fenerbahçe'den Danilo Barthel'e 2 yıllık 13 milyon!
- Watford-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika: TFF o hakemin corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu
- Son dakika: Fenerbahçeli isim takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devrede...
- Dev transfer iddiası! "Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak"
- Süper Lig karıştı! Yeni teknik adam Ümit Davala...
- Maicon için Galatasaray'ı kızdıran teklif! Onyekuru taktiği ile...
- Fatih Terim'den futbolculara ince ayar! "Galatasaray'daki geleceğiniz..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sheffield United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.