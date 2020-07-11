Sheffield United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Sheffield United, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Chelsea mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi Chelsea'de Fikayo Tomori, N'Golo Kanté ve Billy Gilmour sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Sheffield United'da ise Luke Freeman, John Fleck ve Leon Clarke takımlarını yalnız bırakacak.

SHEFFIELD UNITED-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United-Chelsea maçı bu akşam 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.