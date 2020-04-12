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12 Nisan 2020, Pazar
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Sinani ’de

Sinani Norwich City’de

Norwıch City, Lüksemburg ekibi Dudelange'de forma giyen 'yi etti.

Norwıch City, Lüksemburg ekibi Dudelange'de forma giyen 'yi etti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu gelecek sezondan geçerli olmak üzere 3 yıllık imza attı. Sinani bu sezon çıktığı 16 maçta 14 kez fileleri sarstı.
  1. 12.4.2020
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