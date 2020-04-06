Guardiola'ya büyük şok! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını spor camiasını bu kez derinden üzdü. Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun corona virüsü nedeniyle hayata veda ettiğini duyurdu.

İngiliz Kulübü, İspanya'nın Barselona kentinde yaşamını yitiren 82 yaşındaki Carrio için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

PREMIER LİG DEVİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Manchester City ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun Barcelona'daki ölümü ile sarsıldık. Corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi ve sempatimizi gönderiyoruz."