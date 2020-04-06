Son dakika: Pep Guardiola'ya büyük şok! Corona virüsü... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Guardiola'ya büyük şok! ...

Guardiola'ya büyük şok! Corona virüsü...

Son dakika haberine göre İngiltere ekiplerinden , 'nın 82 yaşındaki annesi 'nun sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

salgını spor camiasını bu kez derinden üzdü. ekiplerinden , 'nın annesi 'nun corona virüsü nedeniyle hayata veda ettiğini duyurdu.

İngiliz Kulübü, 'nın Barselona kentinde yaşamını yitiren 82 yaşındaki Carrio için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

PREMIER LİG DEVİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Manchester City ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun 'daki ölümü ile sarsıldık. Corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi ve sempatimizi gönderiyoruz."

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 17:43
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