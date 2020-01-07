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07 Ocak 2020, Salı
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Diriliş Mesut!

Diriliş Mesut!

'daki geleceği tartışılan , yeniden doğdu. Arteta'nın takımın başına geçmesinden sonra 3 maça da 11'de başlayan Mesut, İngiliz basınının en çok konuştuğu isimlerden oldu.

'daki geleceği tartışılan , yeniden doğdu. Arteta'nın takımın başına geçmesinden sonra 3 maça da 11'de başlayan Mesut, İngiliz basınının en çok konuştuğu isimlerden oldu. Yıldız oyuncu, ayrılacağı iddialarına da performansıyla nokta koydu.

  1. 7.1.2020
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