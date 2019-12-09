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09 Aralık 2019, Pazartesi
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’de gündem o

Arsenal’de gündem o

Emery ile yollarını ayıran , hoca arayışlarını sürdürüyor. Allegri'den olumsuz yanıt alan Topçular, 'yı gündemine aldı. İngiliz ekibinin, Guardiola'nın yardımcılığını yapan 37 yaşındaki çalıştırıcıya kısa süreli sözleşme teklif edeceği belirtildi.

Emery ile yollarını ayıran , hoca arayışlarını sürdürüyor. Allegri'den olumsuz yanıt alan Topçular, 'yı gündemine aldı. İngiliz ekibinin, Guardiola'nın yardımcılığını yapan 37 yaşındaki çalıştırıcıya kısa süreli sözleşme teklif edeceği belirtildi.
  1. 9.12.2019
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