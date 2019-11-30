Liverpool açık ara liderliğini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 2-1 mağlup etti. Kırmızılar'a galibiyeti getiren golleri 18. ve 24. dakikada Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk kaydetti.
Ligin 14. haftasında namağlup lider Liverpool, Brighton & Hove Albion'u Anfield Stadı'nda ağırladı.
Karşılaşmayı iyi başlayan ev sahibi ekip, Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in 18. ve 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Liverpool'da topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Alisson, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ataklarını sıklaştıran Brighton & Hove Albion, 79. dakikada Lewis Dunk'un golüyle umutlansa da Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 40'a çıkararak açık ara liderliğini sürdürürken, Brighton & Hove Albion ise 15 puanda kaldı.
TOTTENHAM ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
Teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından yükselişe geçen Tottenham, konuk ettiği Bournemouth'u Dele Alli (2) ve Moussa Sissoko'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini, Harry Wilson kaydetti.
Bu galibiyetle Tottenham puanını 20'ye yükseltirken, Bournemouth ise 16 puanda kaldı.
CHELSEA HAFTAYI PUANSIZ KAPADI
Sezonun iddialı takımlarından Chelsea ise konuk ettiği West Ham United'a 1-0 mağlup oldu. West Ham United'ın golünü, 48. dakikada Aaron Cresswell attı.
Üst üste ikinci lig maçını kaybeden Chelsea 26 puanda kalırken, West Ham United ise 16 puana yükseldi.
- 30.11.2019
- Güncelleme: 01.12.2019 02:25
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Liverpool açık ara liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.