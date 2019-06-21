Son olarak Arsenal forması giyen ve sezon bitiminde emeklilk kararı alan Çek file bekçisi Petr Cech eski kulübü Chelsea'ye teknik danışman olarak geri döndü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bu sezon kariyerini sonlandıran Çek kaleci Petr Cech flaş bir karar aldı. Deneyimli eldiven eski takımı Chelsea'ye döndü.
Londra kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cech'in teknik danışmanlık görevi üstleneceği ifade edildi. 37 yaşındaki Cech'in kulüpteki temel görevinin A takımla, altyapı arasındaki bağı sağlamak olduğu bildirildi.
Tecrübeli isim, uzun yıllar Chelsea forması giydikten sonra Arsenal'e transfer olmuş; sezon sonunda da futbolu bırakma kararı almıştı.
.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 Haziran 2019
Welcome back, Big Pete! ??
- 21.06.2019
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Adem Büyük Cimbom’da
Toplam 3
Yorum
MEHTERAN GS GERİ GELİYOR ŞENER ÖZBAYRAKLI SUMO GÜREŞÇİSİ GİBİ. FB DE OYNAYAMAYAN BU OYUNCU GS DA NASIL OYNAR. YAŞI DA BİTİK. VAH GS VAH. MEHTERAN GERİ GELİYOR
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Adem Büyük Cimbom’da
Toplam 3
Yorum
galatasaray rotasyon için gerekli ama forvete etkili isim lazım 2 tane muriç ve hernandez,welbek.veya birebirde etkili olabilecek forvet
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Güven’e İspanya’dan iki talip
Toplam 1
Yorum
Husnu Guvenide dorukhanida satmamali besiktas talipleri olmasi guzel yeni cenk yetistirmeli besiktas gunu kurtarma iyi yoneticilik deyildir
Petr Cech Chelsea'ye döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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