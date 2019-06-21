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21 Haziran 2019, Cuma
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'ye döndü

Petr Cech Chelsea'ye döndü

Son olarak forması giyen ve sezon bitiminde emeklilk kararı alan Çek file bekçisi eski kulübü 'ye teknik danışman olarak geri döndü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bu sezon kariyerini sonlandıran Çek kaleci flaş bir karar aldı. Deneyimli eldiven eski takımı 'ye döndü.

kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cech'in teknik danışmanlık görevi üstleneceği ifade edildi. 37 yaşındaki Cech'in kulüpteki temel görevinin A takımla, altyapı arasındaki bağı sağlamak olduğu bildirildi.

Tecrübeli isim, uzun yıllar Chelsea forması giydikten sonra Arsenal'e transfer olmuş; sezon sonunda da futbolu bırakma kararı almıştı.

  1. 21.06.2019
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