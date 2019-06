Petr Cech Chelsea'ye döndü

Bu sezon kariyerini sonlandıran Çek kaleci Petr Cech flaş bir karar aldı. Deneyimli eldiven eski takımı Chelsea'ye döndü.

Londra kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cech'in teknik danışmanlık görevi üstleneceği ifade edildi. 37 yaşındaki Cech'in kulüpteki temel görevinin A takımla, altyapı arasındaki bağı sağlamak olduğu bildirildi.

Tecrübeli isim, uzun yıllar Chelsea forması giydikten sonra Arsenal'e transfer olmuş; sezon sonunda da futbolu bırakma kararı almıştı.

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!



Welcome back, Big Pete! ??