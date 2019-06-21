Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde sürpriz bir isme yöneldi. İtalyan basını siyah-beyazlı takımın ilgilendiği genç futbolcuyu duyurdu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
21 Haziran 2019 Cuma 11:43
Güncelleme: 21.06.2019 11:43
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz isimlere yönelmeye devam ediyor.
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Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde iddialı bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlı takım için son iddia İtalyan basınından geldi.
Tuttomercato adlı web sitesinde yer alan habere göre Sampdoria'nın geride bıraktığımız sezon Udinese'den kiraladığı ve bu sezon zorunlu satın alma opisyonunu kullandığı Jakup Jankto'yu takımdan göndermek istiyor.
Sampdoria'daki ilk sezonunda kendisini gösteremeyen 23 yaşındaki Çek futbolcu ile ilgilenen en ciddi kulübün Beşiktaş olduğu iddia edildi.
Oyuncunun da Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne katılacak olmasından dolayı siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
Merkez orta saha mevkisinde forma giyen genç yıldız, geçtiğimiz sezon 28 maça çıkarken yalnızca bir gol atabilmişti.
Milli takıma da seçilen Jankto, 19 kez forma giyerken 2 gol atma başarısı gösterdi.