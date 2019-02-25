Abou Diaby futbolu bıraktı
Fransız futbolcu Abou Diaby, profesyonel kariyerine son verdiğini açıkladı.
Fransa basınına yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 32 yaşındaki Diaby, "Bırakma zamanı geldi. Son birkaç yıl, fiziksel açıdan iyi olmadığımdan sahalara dönmek benim için çok zordu. Vücudum artık izin vermediği için futbolu bırakma kararı aldım." ifadesini kullandı.
Auxerre altyapısından yetişen ve 2006'da Arsenal'a imza atan orta saha oyuncusu Diaby, son olarak görev yaptığı Olympique Marsilya'dan 2017'de ayrılmıştı. Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle potansiyeline bir türlü ulaşamayan Diaby, Fransa Milli Takımı'nda 16 kez sahaya çıktı.
- 26.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Abou Diaby futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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