Federasyondan Klopp'a para cezası
04 Aralık 2018, Salı
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Federasyondan Klopp'a para cezası

Federasyondan Klopp'a para cezası

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Teknik Direktörü Jurgen Klopp'a 8 bin Sterlin para cezası verdi.

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Teknik Direktörü Jurgen Klopp'a para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Everton ile oynadıkları derbi maçta kural ihlali yapan Alman teknik adama 8 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

Klopp, 0-0 devam eden maçın 90+6. dakikasında Divock Origi'nin golü sonrası sahaya girerek sevincini kaleci Alisson Becker ile paylaşmıştı.

Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından hareketi için özür dilemişti.

  1. 4.12.2018 21:22
  2. Güncelleme: 4.12.2018 21:31
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