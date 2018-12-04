İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'a para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Everton ile oynadıkları derbi maçta kural ihlali yapan Alman teknik adama 8 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

Klopp, 0-0 devam eden maçın 90+6. dakikasında Divock Origi'nin golü sonrası sahaya girerek sevincini kaleci Alisson Becker ile paylaşmıştı.

Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından hareketi için özür dilemişti.