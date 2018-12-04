Federasyondan Klopp'a para cezası
İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'a 8 bin Sterlin para cezası verdi.
İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'a para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Everton ile oynadıkları derbi maçta kural ihlali yapan Alman teknik adama 8 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.
Klopp, 0-0 devam eden maçın 90+6. dakikasında Divock Origi'nin golü sonrası sahaya girerek sevincini kaleci Alisson Becker ile paylaşmıştı.
Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından hareketi için özür dilemişti.
- 4.12.2018 21:22
- Güncelleme: 4.12.2018 21:31
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
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