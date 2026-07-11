Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, kamptaki ikinci hazırlık maçında Polonya'nın Pogon Szczecin takımıyla karşılaşıyor. Personal Stadion'da oynanan mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Sarı-lacivertliler, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşmış, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe kamptaki üçüncü ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü TSİ 20.30'da Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.

F.BAHÇE'NİN POGON SZCZECIN MAÇI İLK 11'İ

Mert, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, Fred, Musaba, Cengiz, Talisca

CANLI SKOR

Fenerbahçe 2-0 Pogon Szczecin

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Gol: Cengiz Ünder (dk. 8), Anthony Musaba (dk. 23)

F.BAHÇE-POGON SZCZECIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Pogon Szczecin hazırlık maçı 11 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.30'da başladı. Karşılaşma TV100'den naklen yayınlanıyor.