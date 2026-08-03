Soma’da Berke tamam

Manisa temsilcisi Somaspor transferde Erciyes 38 FK forması giyen ön libero Berke Kayar'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Berke futbola Manisa FK'da başladıktan sonra İzmir Çoruhlu FK, Karabük İdmanyurdu ve Akhisar 45 FSK formalarını da giydi. Berke geçen sezon Erciyes'te 14 maçta görev yaptı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Manisa temsilcisi Somaspor transferde Erciyes 38 FK forması giyen ön libero Berke Kayar'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Berke futbola Manisa FK'da başladıktan sonra İzmir Çoruhlu FK, Karabük İdmanyurdu ve Akhisar 45 FSK formalarını da giydi. Berke geçen sezon Erciyes'te 14 maçta görev yaptı.