Şampiyondan şov

TFF 1. Lig biletini kazanan Bursaspor, artık Süper Lig hayalinin sadece bir sezon uzağında... Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden yeşil-beyazlılar, TFF 2. Lig'deki son maçında deplasmanda Aliağa'yı 5-0 mağlup etti. Ligin kapanış maçında dün bütün sezon zirve yarışı verdiği Aliağa FK'ya konuk olan Bursaspor, şampiyon unvanına yakışır bir performans ve skor elde etmeyi başardı. Yeşil-beyazlı takım, formalite maçı olmasına rağmen dünkü maçta tam kadro sahaya çıktı.

ALİAĞA PLAY-OFF'TA

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Timsahlar'ı öne geçiren İdris, 12'de farkı ikiye taşıdı. Genç futbolcu 40. dakikada sakatlanarak yerini Baran'a bırakmak zorunda kaldı. İkinci yarıda da vites düşürmeyen şampiyon, dakikalar 57'yi gösterdiğinde Hakkı ile farkı 3'e çıkardı. 73'te İlhan Depe takımının dördüncü golünü atarken, 81'de ise son sözü söyleyen isim Baran oldu. Şampiyon Bursaspor bu galibiyetin ardından puanını 80'e yükseltti. 69 puanda kalan ve 4. sıradaki Aliağa ise play-off oynayacak.

Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan Bursaspor'da tek üzüntü, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 2 gol atan genç oyuncu İdris Furat'ın 40. dakikada sakatlanarak sedye ile sahadan çıkması oldu.