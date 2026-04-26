Şampiyondan şov

Ziraat Türkiye Kupası
2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden yeşil-beyazlılar, sezonun son maçında Aliağa’yı deplasmanda İdris (2), Hakkı, İlhan ve Baran’ın golleriyle yenerek ligi 80 puanla tamamladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 06:50
TFF 1. Lig biletini kazanan Bursaspor, artık Süper Lig hayalinin sadece bir sezon uzağında... Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden yeşil-beyazlılar, TFF 2. Lig'deki son maçında deplasmanda Aliağa'yı 5-0 mağlup etti. Ligin kapanış maçında dün bütün sezon zirve yarışı verdiği Aliağa FK'ya konuk olan Bursaspor, şampiyon unvanına yakışır bir performans ve skor elde etmeyi başardı. Yeşil-beyazlı takım, formalite maçı olmasına rağmen dünkü maçta tam kadro sahaya çıktı.

ALİAĞA PLAY-OFF'TA

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Timsahlar'ı öne geçiren İdris, 12'de farkı ikiye taşıdı. Genç futbolcu 40. dakikada sakatlanarak yerini Baran'a bırakmak zorunda kaldı. İkinci yarıda da vites düşürmeyen şampiyon, dakikalar 57'yi gösterdiğinde Hakkı ile farkı 3'e çıkardı. 73'te İlhan Depe takımının dördüncü golünü atarken, 81'de ise son sözü söyleyen isim Baran oldu. Şampiyon Bursaspor bu galibiyetin ardından puanını 80'e yükseltti. 69 puanda kalan ve 4. sıradaki Aliağa ise play-off oynayacak.

Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan Bursaspor'da tek üzüntü, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 2 gol atan genç oyuncu İdris Furat'ın 40. dakikada sakatlanarak sedye ile sahadan çıkması oldu.

F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio...
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Trump'ın katıldığı yemeğe silahlı saldırı girişimi: Şüpheli yakalandı
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı!
F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... 01:02
F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! 01:02
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak 01:02
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! 01:02
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! 01:02
Daha Eski
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! 01:02
Göztepe evinde 5 maç sonra galip! Göztepe evinde 5 maç sonra galip! 01:02
G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' 01:02
Eyüp'ten hayati 3 puan! Eyüp'ten hayati 3 puan! 01:02
Kayserispor umutlarını tazeledi! Kayserispor umutlarını tazeledi! 01:02
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler 01:02