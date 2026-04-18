Bursa’da prim kampanyası

2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın Somaspor'u ağırlayacak Bursaspor, 1 puan alması halinde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Yönetim Kurulu da şampiyonluk yolunda kritik bir hamle yaparak futbolcular ve teknik heyet için şampiyonluk primi kampanyası başlattığını duyurdu. Toplanan prim, doğrudan teknik ekip ve oyuncu grubuna aktarılacak.