CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Bursaspor gün sayıyor!

2. Lig Kırmızı Grup lideri Bursaspor, pazar günü evinde Somaspor’dan puan alırsa bin 437 gün sonra 1. Lig’e adını yazdıracak. Timsahlar, şampiyonluk maçı için kenetlendi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Türk futbolunun 5. büyüğü olan Süper Lig şampiyonu Bursaspor, eski günlerine geri dönüş yolunda pazar günü çok önemli bir maça çıkacak. Zor günleri geride bırakan ve yeniden yükselişe geçen Bursaspor, Trendyol 1. Lig için gün sayıyor.

Timsahlar, 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Somaspor'dan puan alması halinde bitime 1 hafta kala şampiyon olacak ve Trendyol 1. Lig'e adını yazdıracak. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeşil-beyazlılar, tam bin 437 gün sonra 1. Lig'e geri dönecek. Gazete haberinde; 3. Lig'e kadar giden kabus düşüşün kilometre taşlarına da yer verdi.

2021-22'de Süper Lig'e yükselmek için takım kurulmasına rağmen yanlış yönetim anlayışıyla çok zor günler yaşayan Bursa ekibi, Bandırma'da hiç unutamayacağı bir gün yaşadı. Maçı 4-2 kaybeden Timsahlar, 2. Lig'e düştü.

Son haftalarda takımın başına geçen ve ciddi bir çaba sarf eden teknik direktör Mustafa Er'in de gayreti bu kötü finale engel olamadı. O gün Bandırma'da büyük üzüntü yaşayan Mustafa Er ve taraftarlar, 3 yıl 11 ay 15 gün sonra pazar günü bu kez düşmenin üzüntüsünü değil, şampiyonluğun ve yeniden Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
