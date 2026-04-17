Bursaspor gün sayıyor!

Türk futbolunun 5. büyüğü olan Süper Lig şampiyonu Bursaspor, eski günlerine geri dönüş yolunda pazar günü çok önemli bir maça çıkacak. Zor günleri geride bırakan ve yeniden yükselişe geçen Bursaspor, Trendyol 1. Lig için gün sayıyor.

Timsahlar, 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Somaspor'dan puan alması halinde bitime 1 hafta kala şampiyon olacak ve Trendyol 1. Lig'e adını yazdıracak. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeşil-beyazlılar, tam bin 437 gün sonra 1. Lig'e geri dönecek. Gazete haberinde; 3. Lig'e kadar giden kabus düşüşün kilometre taşlarına da yer verdi.

2021-22'de Süper Lig'e yükselmek için takım kurulmasına rağmen yanlış yönetim anlayışıyla çok zor günler yaşayan Bursa ekibi, Bandırma'da hiç unutamayacağı bir gün yaşadı. Maçı 4-2 kaybeden Timsahlar, 2. Lig'e düştü.

Son haftalarda takımın başına geçen ve ciddi bir çaba sarf eden teknik direktör Mustafa Er'in de gayreti bu kötü finale engel olamadı. O gün Bandırma'da büyük üzüntü yaşayan Mustafa Er ve taraftarlar, 3 yıl 11 ay 15 gün sonra pazar günü bu kez düşmenin üzüntüsünü değil, şampiyonluğun ve yeniden Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.