Bursa geri sayımda

TFF 2. Lig'de Batman Petrolspor'dan sonra doğrudan 1. Lig vizesi alacak ikinci ekip Bursaspor olabilir. Yeşil-beyazlılar, Pazar günü sahasında ağırlayacağı Somaspor karşısında 1 puan alsa bile şampiyonluğunu ilan edecek. İki grupta 37 takımın mücadele ettiği ve grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e çıkacağı 2. Lig'de, gruplardan birer ekip daha play-off'tan 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak.

Beyaz Grup'ta Muğlaspor ve Adana 01 play-off oynamayı garantilerken, 63 puanlı Elazığspor ile maç fazlasıyla 61 puana sahip Şanlıurfaspor play-off hattında yer alıyor. Kırmızı Grup'ta ise Mardin 1969 ve Muşspor'un play-off'u garantilediği grupta 61 puanlı Kahramanmaraş İstiklal veya 60 puana sahip Isparta 32'den biri daha play-off'a kalacak. İki gruptan birer takım daha 1. Lig'e çıkma savaşı verecek.