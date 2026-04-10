Bursaspor geri sayımda

Türk futbolunun 5. Büyüğü Bursaspor, Pazar günü şampiyonluk için sahaya çıkacak. 2. Lig Kırmızı Grup lideri Timsahlar, Ankara Demirspor'u mağlup eder, takipçisi Aliağa da puan kaybederse bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek. Eskişehir'de oynanacak olan şampiyonluk maçına yeşilbeyazlı taraftarların büyük ilgisi bekleniyor. Milletvekilleri, belediye başkanları birer birer, yaptıkları otobüs desteğini paylaşırken, Bursaspor Başkanı Enes Çelik de teşekkür mesajı yayımladı. Çelik mesajında, "Hem otobüs desteği verip hem de bizimle birlikte maça gelecek olan Osmangazi Belediye Başkanı Sayın Erkan Aydın'a, Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz'a, Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Şadi Özdemir'e ve Kestel Belediye Başkanı Sayın Ferhat Erol'a kulübüm adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, Gemlik Belediye Başkanı Sayın Şükrü Deviren'e, Gürsu Belediye Başkanı Sayın Mustafa Işık'a, İznik Belediye Başkanı Sayın Kağan Mehmet Usta'ya ve Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Ercan Özel'e sağladıkları otobüs desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.