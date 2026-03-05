CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Vakıfköy ruhu

Vakıfköy ruhu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vakıfköy Tesisleri’nde yetişen evlatlarımızın yeni bir destan yazacağına ve Bursaspor’un ikinci şampiyonluğunun mimarları olacağına inancımız tam” dedi

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Vakıfköy ruhu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Mesut Ünal, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi. Bursaspor'un şehrin en önemli değerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, "Bursaspor'a her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Türk futbolunda Anadolu devrimini gerçekleştirerek şampiyonluk kupasını şehrimize getiren çocuklarımız buradan yetişti. Buradan yetişecek evlatlarımızın yeni bir destan yazacağına ve Bursaspor'un ikinci şampiyonluğunun mimarları olacağına inancımız tam" diye konuştu. Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Enes Çelik ise Türk futboluna yeni yıldızlar yetiştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

