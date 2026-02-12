Timsahlar kritik eşikte

2. Lig Kırmızı Grup'ta Muş'un 2 puan önünde lider olan Bursaspor, geçen hafta Isparta'dan 1 puanla dönüp taraftarlarını üzdü. Bu hafta Kırklareli'ni ağırlayacak Timsahlar'da, iç sahada alınacak galibiyet, hem sıralamada hem de moral açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Yeşil-beyazlılarda hedef; taraftarı önünde hata yapmadan yola devam etmek.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
