Batman’a gözdağı!

2. Lig Beyaz Grup'ta 10. sırada yer alan ve play-off mücadelesi veren Ankaragücü, bu hafta lider Batman'ı ağırlayacak. Her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını vurgulayan teknik direktör Recep Karatepe, "İşimiz kolay olmayacak. Ancak bu zorluğu lehimize çevirecek anlayışa ve güce sahibiz. En büyük desteğimiz yine vefakâr taraftarımız olacak" dedi.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
2. Lig Beyaz Grup'ta 10. sırada yer alan ve play-off mücadelesi veren Ankaragücü, bu hafta lider Batman'ı ağırlayacak. Her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını vurgulayan teknik direktör Recep Karatepe, "İşimiz kolay olmayacak. Ancak bu zorluğu lehimize çevirecek anlayışa ve güce sahibiz. En büyük desteğimiz yine vefakâr taraftarımız olacak" dedi.