CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Batman’a gözdağı!

Batman’a gözdağı!

2. Lig Beyaz Grup'ta 10. sırada yer alan ve play-off mücadelesi veren Ankaragücü, bu hafta lider Batman'ı ağırlayacak. Her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını vurgulayan teknik direktör Recep Karatepe, "İşimiz kolay olmayacak. Ancak bu zorluğu lehimize çevirecek anlayışa ve güce sahibiz. En büyük desteğimiz yine vefakâr taraftarımız olacak" dedi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Batman’a gözdağı!
2. Lig Beyaz Grup'ta 10. sırada yer alan ve play-off mücadelesi veren Ankaragücü, bu hafta lider Batman'ı ağırlayacak. Her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını vurgulayan teknik direktör Recep Karatepe, "İşimiz kolay olmayacak. Ancak bu zorluğu lehimize çevirecek anlayışa ve güce sahibiz. En büyük desteğimiz yine vefakâr taraftarımız olacak" dedi.
Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe...
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadelede iş birliği masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor derbiye hazır Trabzonspor derbiye hazır 18:31
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 17:44
Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe... Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe... 17:09
İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu 16:45
Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler 16:23
Iğdır'da puanlar paylaşıldı! Iğdır'da puanlar paylaşıldı! 15:56
Daha Eski
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 15:38
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! 15:35
Eda Erdem için 'son' imza! Eda Erdem için 'son' imza! 15:09
Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! 14:53
F.Bahçe'den yatırımlık transferler! F.Bahçe'den yatırımlık transferler! 14:37
Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33