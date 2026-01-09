CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig İki imza daha

İki imza daha

2. Lig Kırmızı Grup lideri Bursaspor’da Başkan Enes Çelik, bir kanat bir de 10 numara transferini de tamamladıklarının müjdesini verdi

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
İki imza daha

2. Lig Kırmızı Grup lideri Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, Bursaspor'un Süper Lig'de olması ve Avrupa'da oynaması gerektiğini söylerken, transfer müjdesi verdi. Başkan Çelik, ikinci yarıyı minimum kayıpla geçirip 1. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini vurgulayıp, Antalya kampında her şeyin yolunda gittiğini belirterek, "Son imzaları atsaydık iki isim verecektim. Yüzde 99 iki futbolcu daha bitti. Bir kanat, bir de 10 numara. 1. Lig'de de oynayabilecek kapasitede oyuncular" dedi. Bursaspor'un yolculuğunu sağlam temeller üzerinde devam ettirmek istediklerini vurgulayan Çelik, "Planlarımız ayakları yere basan, Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturmak. Süper Lig'de ilk 5'e oynayan her sene Avrupa'da kenti temsil eden bir Bursaspor bizim en büyük hedefimiz" diye konuştu.

AVRUPA EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Geçen yıl 3. Lig'de mücadele ederken Bursaspor'un tarihine yakışmayan statlara gittiklerini belirten Enes Çelik, Avrupa kupalarına gitmelerinin kendilerine nasip olmasını diledi. Çelik, "Bursaspor ile bir gün Avrupa maçında yönetim olarak deplasmana gidersek manevi olarak müthiş bir tatmin yaşarız. Bursaspor'a yakışmayan yerlerden Avrupa deplasmanlarına yolculuklar yapmak inşallah bize nasip olur" dedi.

