Yine erken veda

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor, geçen sezon Trendyol 1. Lig'den, bu sezon ise Nesine 2. Lig'den sezon tamamlanmadan bir alt lige düştü. Sarı-siyahlılar, önümüzdeki sezon Nesine 3. Lig'de mücadele edecek. PFDK, Kırıklarelispor maçına çıkmadığı için Yeni Malataspor'u kalan tüm karşılaşmalarda hükmen mağlup ilan etmişti.