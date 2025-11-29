Çok daha güçlü olacağız

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Bu iki haftalık araya gerçekten ihtiyacımız vardı. Bu ara bize hem fiziksel gelişim hem de takım uyumu açısından çok ciddi katkı sağladı. Şu an sakat oyuncu yok denecek kadar az ve fiziksel kalite belirgin şekilde yükseldi. Bundan sonra çok daha güçlü bir Bursaspor sahada olacak" dedi. Transfer konusuna da değinen Tam, "Gereken takviyeler kesinlikle yapılacak" ifadelerini kullandı.