Artı Değer Vanspor FK 4-1 Çimentaş Elazığspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçında Artı Değer Vanspor FK sahasında Çimentaş Elazığspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmada ev sahibi takım adına gol perdesini 25. dakikada Bekir Can Kara açtı.
Ardından 44. dakikada Harun Kavaklıdere Vanspor adına skoru 2-0'a getirdi.
Bu gollerle Vanspor FK ilk yarıyı 2-0'lık skorla önde tamamladı. İkinci yarıda Özkan Yiğiter dakikalar 48'i gösterirken skoru 3-0'a getiren isim oldu.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Okan Eken penaltıdan takımının 4. golünü kaydetti.
Elazığspor'un tek golünü ise 70. dakikada Maksut Taşkıran attı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Artı Değer Vanspor FK sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
Ayrıca mücadelede Elazığspor'dan Berşan Yavuzay 87. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.