Bir imza daha

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu 3 transfere imza atan yeşil-beyazlılar, altyapısında yetişen Ahmet Efe Çakmakkaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Vanspor Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur ilk maçında ağırladığı 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin gollerini 37'de Okan Eken, 40'da Harun Kavaklıdere atarken, konuk ekibin gollerini ise 10'da Ahmet Abdullah Çakmak, 53'de İbrahim Yıldız kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs'ta oynanacak.