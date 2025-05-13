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Haberler TFF 2. Lig Bir imza daha

Bir imza daha

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Bir imza daha

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu 3 transfere imza atan yeşil-beyazlılar, altyapısında yetişen Ahmet Efe Çakmakkaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

RÖVANŞA BIRAKTILAR

Vanspor Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur ilk maçında ağırladığı 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin gollerini 37'de Okan Eken, 40'da Harun Kavaklıdere atarken, konuk ekibin gollerini ise 10'da Ahmet Abdullah Çakmak, 53'de İbrahim Yıldız kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs'ta oynanacak.

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