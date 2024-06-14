TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplar belli oldu

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonu grupları kura çekimiyle belli oldu. TFF 2. Lig'de 1 Eylül'de başlayacak sezon, 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Ligin 22. ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. TFF 3. Lig'de ise 8 Eylül'de başlayacak sezon, 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak. Ligin 26. hafta maçları hafta içi yapılacak

TFF 2. LİG / BEYAZ GRUP: 1461 Trabzon FK, Adana 1954 FK, Altay, Altınordu, 24 Erzincanspor, Ankaraspor, B.Petrol, Fethiye, Kastamonuspor, Afyonspor, Isparta 32 Spor, İnegöl, İskenderunspor, Karaköprü Belediyespor, Kepezspor, Kırklarelispor, Sarıyer, Tuzlaspor TFF

2. LİG / KIRMIZI GRUP: 68 Aksaray Bld., Vanspor, Ankara DS, Arnavutköy BBld., Bld. Derincespor, Yeni Çarşıspor, Bucaspor 1928, Elazığspor, Diyarbekirspor, Erbaaspor, Giresunspor, Karacabey Bld., Karaman FK, Menemen FK, Nazilli Bld., Serik Bld., Somaspor, Y. Mersin İ.Y.