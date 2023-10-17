Horozlar seri istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maçlık galibiyet hasretine evinde İnegölspor'u yenerek son veren Denizlispor, yarın Kastamonuspor deplasmanını da kazanarak seri yakalamayı hedefliyor. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, "Hafta boyunca rakibimizi iyi analiz ettik ve oyun planımızı ona göre belirledik" şeklinde konuştu.

2 EKSİĞİ VAR

Ertuğrul ayrıca "Ekim ayında yoğun maç programı ile karşı karşıyayız. Bu yüzden saatleri bile en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Deplasmandan alınacak puanlar altın değerinde" ifadesini kullandı. Yeşil-siyahlı takımda sakatlıkları bulunan Berkant Gündem ve Samet Emre Gündüz, Kastamonu maçında forma giyemeyecek.