Nazilli'de şov sürüyor

Beyaz Grup'ta sezona fırtına gibi başlayan Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'a da şans tanımadı. Ege ekibi, başkent deplasmanından 2-1'lik zaferle dönmeyi başardı. Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Nazilli Belediyespor'un gollerini Furkan Apaydın ve penaltıdan Ahmet Gökbayrak kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise penaltı atışını değerlendiren Mücahit Can Akçay'dan geldi. Beyaz Grup'ta 9 puana ulaşan Ege temsilcisi, gelecek hafta evinde Bursaspor'u konuk edecek. Üst üste 2. yenilgisini alarak 3 puanda kalan Ankara Demirspor ise İzmir'de Altınordu deplasmanına gidecek.