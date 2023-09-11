Haberler TFF 2. Lig Nazilli'de şov sürüyor

Nazilli'de şov sürüyor

Sezonun flaş ekibi başkentten de zaferle döndü. Ankara Demirspor’u 2-1’le geçerek 3’te 3 yaptı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Nazilli'de şov sürüyor

Beyaz Grup'ta sezona fırtına gibi başlayan Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'a da şans tanımadı. Ege ekibi, başkent deplasmanından 2-1'lik zaferle dönmeyi başardı. Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Nazilli Belediyespor'un gollerini Furkan Apaydın ve penaltıdan Ahmet Gökbayrak kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise penaltı atışını değerlendiren Mücahit Can Akçay'dan geldi. Beyaz Grup'ta 9 puana ulaşan Ege temsilcisi, gelecek hafta evinde Bursaspor'u konuk edecek. Üst üste 2. yenilgisini alarak 3 puanda kalan Ankara Demirspor ise İzmir'de Altınordu deplasmanına gidecek.

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