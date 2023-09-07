Messi Muhammed İskenderun’da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan Muhammet Demirci ile 2+1 yıllık imza attı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 'Messi' lakabıyla anılan ancak sonrasında kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon Tuzlaspor formasıyla 2 maçta görev alırken, skor katkısı sağlayamadı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan Muhammet Demirci ile 2+1 yıllık imza attı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 'Messi' lakabıyla anılan ancak sonrasında kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon Tuzlaspor formasıyla 2 maçta görev alırken, skor katkısı sağlayamadı.