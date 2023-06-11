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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off'larında VAR uygulanacak

Son dakika spor haberleri... TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off'larında ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 17:13
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off'larında VAR uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12, 13, 14, 15 Haziran tarihlerinde oynanacak olan play-off final müsabakalarında VAR sisteminin uygulanacağı duyuruldu.

VAR sistemi uygulanacak play-off final maçlarının tarihleri ve programı şöyle:

12 Haziran Pazartesi
TFF 3. Lig 1. Grup: Belediye Derince Spor - 52 Orduspor FK

13 Haziran Salı
TFF 3. Lig 2. Grup: Armoni Alanya Kestelspor - Karaman Futbol Kulübü

14 Haziran Çarşamba
TFF 3. Lig 3. Grup: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kepez Belediyespor

15 Haziran Perşembe
TFF 2. Lig Beyaz Grup finalisti ile Kırmızı Grup finalisti karşılaşacak

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