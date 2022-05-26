İskenderun 2. Lig'de

İskenderun, adını TFF 2. Lig'e yazdırdı. A Spor'dan yayınlanan 3.Lig Yükselme Play Off finalinde 76 Iğdır Belediyespor ile karşılaşan Güney ekibi, nefes kesen mücadeleyi maçı atışlarında galip tamamladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta ilk golü Iğdır attı. Suat Kaya 15. dakikada takımını öne geçirirken, 41'de Enes Soy skoru 1-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede başka gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. İskenderunspor 7-6 üstünlük kurarak 2. Lig'e yükselen son takım oldu.