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İskenderun 2. Lig'de

3. Lig play off finalirde 76 Iğdır ile karşılaşan güney ekibi, nomal süre ve uzatmaları 1-1 biten maçı penaltılarda 7-6 kazandı. Adını 2. Lig’e yazdıran son takım oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
İskenderun 2. Lig'de
İskenderun, adını TFF 2. Lig'e yazdırdı. A Spor'dan yayınlanan 3.Lig Yükselme Play Off finalinde 76 Iğdır Belediyespor ile karşılaşan Güney ekibi, nefes kesen mücadeleyi maçı atışlarında galip tamamladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta ilk golü Iğdır attı. Suat Kaya 15. dakikada takımını öne geçirirken, 41'de Enes Soy skoru 1-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede başka gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. İskenderunspor 7-6 üstünlük kurarak 2. Lig'e yükselen son takım oldu.
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