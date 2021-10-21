Suat Kaya, Eskişehirspor’da

2. LİG Beyaz Grup'ta üst üste 5 maçını kaybeden Eskişehirspor'da Cem Karaca'nın yerine teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya getirildi. Kaya, "Hocalıktan ziyade ağabeyleri olmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.
2. LİG Beyaz Grup'ta üst üste 5 maçını kaybeden Eskişehirspor'da Cem Karaca'nın yerine teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya getirildi. Kaya, "Hocalıktan ziyade ağabeyleri olmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.