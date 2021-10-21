Haberler TFF 2. Lig Suat Kaya, Eskişehirspor’da

Suat Kaya, Eskişehirspor’da

2. LİG Beyaz Grup'ta üst üste 5 maçını kaybeden Eskişehirspor'da Cem Karaca'nın yerine teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya getirildi. Kaya, "Hocalıktan ziyade ağabeyleri olmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Suat Kaya, Eskişehirspor’da
2. LİG Beyaz Grup'ta üst üste 5 maçını kaybeden Eskişehirspor'da Cem Karaca'nın yerine teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya getirildi. Kaya, "Hocalıktan ziyade ağabeyleri olmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.
SON DAKİKA