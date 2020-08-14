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14 Ağustos 2020, Cuma
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Gürses Kılıç Kırşehir’de

2. Lig ekibi , teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirdi. 53 yaşındaki hocayla 1 yıllığına anlaşıldı. Kılıç son olarak Tuzlaspor'da görev yapmış ve 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi almıştı.

2. Lig ekibi , teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirdi. 53 yaşındaki hocayla 1 yıllığına anlaşıldı. Kılıç son olarak Tuzlaspor'da görev yapmış ve 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi almıştı.

  1. 14.8.2020
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