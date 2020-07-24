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24 Temmuz 2020, Cuma
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2. Play-Off heyecanı A Spor’da

2. Lig Play-Off heyecanı A Spor’da

1. ’e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor’da kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaları haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

1. 'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. yarı finalinde 20.00'de Ankara Demir ile Tuzla kapışacak. 22.00'da ise yarı finalinde Manisa FK ile Sancaktepe karşı karşıya gelecek.

  1. 24.7.2020
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