2. Lig Play-Off heyecanı A Spor’da

1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. Kırmızı Grup yarı finalinde 20.00'de Ankara Demir ile Tuzla kapışacak. 22.00'da ise Beyaz Grup yarı finalinde Manisa FK ile Sancaktepe karşı karşıya gelecek.