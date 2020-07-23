İşte TFF 3. Lig 3. Grup'ta finale yükselen takımlar! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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İşte 3. 3. 'ta finale yükselen takımlar!

İşte TFF 3. Lig 3. Grup'ta finale yükselen takımlar!

2. 'e yükselme mücadelesi veren takımlar A 'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig'de play-off heyecanı, 3. 'ta Pazarspor - Belediyespor ve - karşılaşmalarıyla devam etti. Somaspor rakibini 2-0 mağlup ederek final biletini alırken, Pazarspor ise 'u 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

3. 'de Play-Off heyecanı sürüyor. 3. yarı final karşılaşmaları sonrasında finale çıkan takımlar belli oldu.

SOMASPOR 2 GOLLE FİNAL BİLETİNİ KAPTI!
ile Antalya Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılan Somaspor adını finale yazdırdı. Soma'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mehmet Bağlı ve 90+5. dakikada kaydetti.

GOL | Somaspor 1-0 Muğlaspor

GOL | Somaspor 2-0 Muğlaspor


PAZARSPOR 90'DA FİNALE YÜKSELDİ!
3. Lig 3. Grup yarı finalinde Pazarspor ile Belediyespor, Arslan Zeki Demirci Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Pazarspor aradığı golü 36. dakikada buldu. temsilcisi Mehmet Aytemiz'in attığı golle 1-0 öne geçti.

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 10 KİŞİ KALDI!
44. dakikada 'da İlker Günaslan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı Pazarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karadeniz ekibi 90. dakikada Hüseyin Eray Karataş'ın attığı golle finale adını yazdırdı.

Bu sonuçlarla 3. Lig 3. Grup'ta finalin adı Somaspor - Pazarspor oldu.

GOL l Pazarspor 1-0 Nevşehir Belediyespor
GOL l Pazarspor 1-1 Nevşehir Belediyespor
GOL l Pazarspor 2-1 Nevşehir Belediyespor

  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 00:23
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