Sakaryaspor 4-0 Sarıyer
17 Mayıs 2019, Cuma
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4-0 Sarıyer

Sakaryaspor 4-0 Sarıyer

TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Beyaz Grup’ta , sahasında Sarıyer'i 4-0 yendi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım, 51. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun ilerleyen bölümlerinde üstünlüğünü ele geçiren , 70. dakikada Berk İsmail Ünsal, 76. dakikada Oğuz Kocabal'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Konuk takımın etkili atakları olsa da ev sahibi takım, uzatmalarda Savaş Tağa'nın golüyle karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Maçın ardından Sakaryasporlu oyuncular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Mayıs Salı günü İstanbul'da Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 16.00'da yapılacak.

  1. 17.05.2019
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