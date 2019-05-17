Sakaryaspor 4-0 Sarıyer
TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Beyaz Grup’ta Sakaryaspor, sahasında Sarıyer'i 4-0 yendi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım, 51. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun ilerleyen bölümlerinde üstünlüğünü ele geçiren Sakaryaspor, 70. dakikada Berk İsmail Ünsal, 76. dakikada Oğuz Kocabal'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi.
Konuk takımın etkili atakları olsa da ev sahibi takım, uzatmalarda Savaş Tağa'nın golüyle karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Maçın ardından Sakaryasporlu oyuncular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.
Karşılaşmanın rövanşı 21 Mayıs Salı günü İstanbul'da Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 16.00'da yapılacak.
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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