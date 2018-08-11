Bucaspor'a Aytaç ve Sercan'dan destek
Aytaç Kara ve Sercan Kaya'dan, eski kulüpleri Bucaspor'a yardımda bulundu.
TFF 3. Lig'e düştükten sonra maddi ve idari krizleri aşamayan Bucaspor'a futbolculardan destek gelmeye devam ediyor. Eski oyunculardan Emre Özkan ve Mehmet Sak'ın ardından kulübün altyapısından yetişen Sercan Kaya ile Altay patentli Bursasporlu Aytaç Kara, sarı-lacivertlilere gıda yardımında bulundu.
TARAFTARLARDAN SAYISIZ TEŞEKKÜR MESAJI!
İki futbolcunun Bucaspor kadrosundaki genç oyuncular için Kaynaklar Tesisleri'ne erzak göndermesi camia tarafından memnuniyetle karşılandı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden iki oyuncuya teşekkür etti.
Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, "Çocuklarımıza sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Bucasporlu futbolseverler de tesislerdeki onarım işlerini gerçekleştiriyor.
- 11.8.2018 14:34
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 10
Yorum
kamil ali koc gelirken cok umutluyduk ama simdi Aziz baskani arar olduk. 2 aydir transfer yapamiyor, 2 tane siradam aldi onlar da kiralik yani.
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 10
Yorum
MALİ SLİMANİ İLE FERNANDAOYU KIYASLAYAN KİŞİLER. ARALARINDAKİ FARK TATLI İLE ACI KADAR FARKLIDIR. BİLGİNİZE.
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 22
Yorum
sami ne yani adam parasini almasa miydi? adamla sozlesme imzaladiniz parasini da tikir tikir odeyeceksiniz, yok oyle belescilik
Bucaspor'a Aytaç ve Sercan'dan destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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