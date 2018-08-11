Bucaspor'a Aytaç Kara ve Sercan Kaya'dan destek
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'a Aytaç ve Sercan'dan destek

    Bucaspor'a Aytaç ve Sercan'dan destek

    ve 'dan, eski kulüpleri 'a yardımda bulundu.

    TFF 3. Lig'e düştükten sonra maddi ve idari krizleri aşamayan 'a futbolculardan destek gelmeye devam ediyor. Eski oyunculardan Emre Özkan ve Mehmet Sak'ın ardından kulübün altyapısından yetişen ile Altay patentli Bursasporlu , sarı-lacivertlilere gıda yardımında bulundu.

    TARAFTARLARDAN SAYISIZ TEŞEKKÜR MESAJI!

    İki futbolcunun Bucaspor kadrosundaki genç oyuncular için Kaynaklar Tesisleri'ne erzak göndermesi camia tarafından memnuniyetle karşılandı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden iki oyuncuya teşekkür etti.


    Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, "Çocuklarımıza sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
    Bucasporlu futbolseverler de tesislerdeki onarım işlerini gerçekleştiriyor.

    1. 11.8.2018 14:34
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