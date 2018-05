Tarsus İdman Yurdu şampiyonluğu kutladı

Play-off'ta 23 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da oynadığı Kızılcabölükspor maçını kazanarak şampiyon olan Tarsus İdman Yurdu Tarsus Belediyesi önünde karşılandı. Futbolcular, şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Şevket Can ve Kulüp Başkanı Önder Ege ile birlikte kaldırdı.Şampiyon Tarsus İdman Yurdu'nda kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen iki üstü açık otobüsle şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı. Tur boyunca otobüsü araçlarıyla takip eden taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi. Kentteki bütün davulcuların da katıldığı sevince, Belediye Bandosu da çeşitli marşlarla eşlik etti.Belediye Başkanı Şevket Can, bir süre futbolcularla üstü açık otobüsle şehir turu attıktan sonra, kendisinin kullandığı üstü açık lüks ticari taksiyle Kulüp Başkanı Önder Ege ve çocukları ile birlikte tura devam etti.Emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Şevket Can, "Cefakar vefakar taraftarlarımızla zor bir dönemde takımımızın yanında yer aldık. Play-off'ta çıkarak hedefimize ulaştık. Emeklerimiz, çabalarımız boşa gitmediği için çok mutluyuz. Bu zaferde emeği geçen başta cefakar taraftarlarımıza, yönetime, teknik ekibe ve kıymetli oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bugün bu sevinci bütün hemşehrilerimizle yaşadık. Şampiyonluk takımımıza, şehrimize ve Mersinimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.