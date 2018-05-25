Tarsus İdman Yurdu şampiyonluğu kutladı
TFF 3. Lig 2. Grup Play-off’ta şampiyonluğunu ilan ederek TFF 2. Lig'e çıkan Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü, kupasını kaldırdıktan sonra üstü açık otobüsle şehir turu attı.
Şampiyon Tarsus İdman Yurdu'nda kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen iki üstü açık otobüsle şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı. Tur boyunca otobüsü araçlarıyla takip eden taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi. Kentteki bütün davulcuların da katıldığı sevince, Belediye Bandosu da çeşitli marşlarla eşlik etti.
Belediye Başkanı Şevket Can, bir süre futbolcularla üstü açık otobüsle şehir turu attıktan sonra, kendisinin kullandığı üstü açık lüks ticari taksiyle Kulüp Başkanı Önder Ege ve çocukları ile birlikte tura devam etti.
Emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Şevket Can, "Cefakar vefakar taraftarlarımızla zor bir dönemde takımımızın yanında yer aldık. Play-off'ta çıkarak hedefimize ulaştık. Emeklerimiz, çabalarımız boşa gitmediği için çok mutluyuz. Bu zaferde emeği geçen başta cefakar taraftarlarımıza, yönetime, teknik ekibe ve kıymetli oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bugün bu sevinci bütün hemşehrilerimizle yaşadık. Şampiyonluk takımımıza, şehrimize ve Mersinimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
- 25.5.2018 11:25
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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