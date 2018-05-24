Tarsus İdman Yurdu 2. Lig’de
TFF 3. Lig Play-Off Finali'nde Tarsus İdman Yurdu, Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup ederek 2. Lig'e çıktı.
Yönetimi, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik eden Belediye Başkanı Şevket Can, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.
"İnandık, başardık" diyen Başkan Can, çok uzun bir maratondan sonra hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Başkan Can, "Büyük hedefleriniz varsa büyük çabalar göstermek zorundasınızdır. Bizler lig başlarken takımımıza güvendik ve imkanlarımız doğrultusunda, arkasında durduk desteklemeye çalıştık. Cefakar vefakar taraftarlarımızla yağmur, çamur demeden, maçlarda takımımızın yanında yer aldık. Normalde gruplardan direk çıkıp bu işi play-off'lara kadar getirmemiz gerekirdi. Ama o durumda dahi moralimizi bozmadan hedefe kilitlenmiş şekilde, disiplinli olarak play-off maçlarımızı da geçerek hedefimize ulaştık. Emeklerimiz, çabalarımız boşa gitmediği için çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun diyoruz. Bu zaferde emeği geçen başta cefakar taraftarlarımıza, yönetime, teknik ekibe ve tabi ki birbirinden kıymetli oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Şahsım olarak benim de bu zaferde azda olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana. Bu rüzgarı ve birlik beraberliğimizi 2'nci lig'de de devam ettirebilirsek inanıyorum ki orada da büyük başarılara imza atacağız. Şampiyonluk hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Bütün imkanları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Can, "Taraftarlarımızın rahat bir deplasmana gidebilmeleri için onlarca otobüs ayarladık. 5 bine yakın bayrak, forma ve şapka dağıttık. Maça gidemeyen sporseverlerimiz için de Cumhuriyet alanında dev ekran kurdurduk, heyecanımıza ortak ettirdik. Hemşehrilerimizin maçı evlerinde yada iş yerlerinde izlemeleri içinde müsabakayı canlı olarak televizyon kanalında verdirdik. Feda olsun Tarsusumuza, herşey Tarsus ve Tarsuslular içindir" şeklinde konuştu.
- 24.5.2018 11:05
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Tarsus İdman Yurdu 2. Lig’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.