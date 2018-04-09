TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları
Geçer hafta Bergama’yı yenip bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa BB dün de Kozan Bld’yi geçerek üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrıldı
BAĞCILAR ESTİ
Anadolu Bağcılar, ligin son sırasında yer alan Kayseri Erciyes'i Abdulsamet, Bertuğ, Arda ve Ertuğrul'un golleriyle mağlup etti
T 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta -6 puanla son sırada yer alan Kayseri Erciyesspor, evinde konuk ettiği İstanbul temsilcisi Anadolu Bağcılarspor'a 4-0'lık sonuçla mağlup oldu. Baştan sona misafir takımın üstünlüğü ile geçen mücadelede perdeyi 14'te Abdulsamet açtı. İlk yarı 1-0 sona ererken, 54'te Bertuğ ile farkı 2'ye çıkaran Bağcılar, 67'de Arda ile 3-0'ı buldu. Son sözü ise 70. dakikada Ertuğrul söyledi: 4-0. Bu sesonuçla ligde galibiyeti olmayan Erciyes 27. yenilgisini yaşadı. 46 puana yükselen Anadolu Bağcılar ise 13. galibiyetini elde etti.
GÖLCÜKSPOR-1461 TRABZON: 3-1
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor, evinde konuk ettiği 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup etti. 11'de Devrim ile öne geçen ev sahibi 2 dakika sonra Ahmet Kutluer ile farkı 2'ye çıkardı. 1461 Trabzon 67'de Ahmet Eren'le bir puan için ümitlense de 90+4'te sahne alan Sedat Gölcük'ün zaferini perçinledi.
DİYARBEKİR-VAN BB: 2-0
Diyarbekirspor, Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçın 50. dakikasında Mehmet'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Emrah arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 65'te ise Umut'un arka direğe gönderdiği topu Ercüment gelişine şık bir vuruşla gole çevirdi.
ZİRVE AŞKINA
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2. Lig hedefini kovalayan Tarsus İdmanyurdu, Kızılcabölük'ü deplasmanda 3-2 mağlup ederek önemli bir zafere imza attı. Play-off hesapları yapan rakibi karşısında 6'da Ergun'la öne geçen Mersin ekibi, 44'te Taygun'a engel olamayınca soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Tarsus İdman Yurdu'nda Ergun kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1. Mücadelenin son anları ise nefesleri kesti. Abdurrahman 90+3'üncü dakikada skoru 3-1 yaparak takımını rahatlattı. 90+5'te ise ev sahibinde penaltıdan golünü atan Melih maçın sonucunu belirledi: 3-2. Lider Utaş Uşak'ın, Osmaniye ile berabere kaldığı haftayı iyi değerlendiren Tarsus; zirveyle puan farkını 3'e indirip son 4 haftaya umutlu girdi. Kızılcabölük ise play-off yarışında 50 puanda kaldı.
B.TEPECİKSPOR-AYDIN 1923: 1-0
TFF 3. Lig 3. Grup'ta playoff hedefini kovalayan Büyükçekmece Tepecik, sahasında ağırladığı Aydın 1923 engelini tek golle geçti. İstanbul ekibinin galibiyeti getiren golü 16'ıncı dakikada Onur Erdem'den geldi. Düşme hattındaki Aydın 1923 karşısında 1-0'lık galibiyete uzanan Tepecik puanını 43'e yükseltti.
UTAŞ UŞAK-OSMANİYE: 2-2
TFF 3. Lig 3. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Utaş Uşakspor, alt sıralardan kurtulmak için çabalayan Osmaniyespor'la evinde 2-2 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri Selçuk ve Tayfur Emre'den gelirken; konuk takımın sayılarını Selçuk ve Koray kaydetti.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
-
Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
-
Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.