Caner: “İyi mücadele ettik” – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Caner: “İyi mücadele ettik”

    Caner: “İyi mücadele ettik”

    Başkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve hafta sonu oynanan Hacettepe maçı ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.

    2. Lig'de mücadele veren Başkanı , geçen hafta Zonguldak'a gelerek Stadı'nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Zonguldak ziyaretini değerlendirdi. Görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, "Bakan bey geçtiğimiz günlerde Zonguldakımıza gelerek incelemelerde bulundu. Bizden önce valilikte toplantı yapıldı. Stadyum konusu ve tesisler konusu yardımcı olacağını açıklamış. Bizde bakan beyle görüştük aynı sorunları ilettik. Hem stadyum için hem de tesislerin yapımında elinden gelen katkıyı vereceğini söyledi. Görüşmelerimiz olumlu geçti kendisine teşekkür ediyoruz. Tribün çalışması kısım kısım yapılacak. Bakan bey bu konuda gereken desteği vereceğini söyledi" diye konuştu.

    "GOL YOLLARINDA SIKINTIMIZ VAR"
    Hafta sonu Kemal Köksal Stadyumunda oynanan ve 0-0 sona eren Hacettepe maçı ile ilgili konuşan Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, takım olarak iyi mücadele ettiklerini söyledi. Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Başkan Caner, "Hacettepe genç bir takım. Genç olduğu kadar çok koşan bir takım. Bizde takım olarak iyi mücadele ettik. Gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Golü bulabilseydik daha iyi olacaktı. Bir puanla yetindik. Önümüzde bir Pendik maçı var. Orada inşallah puan ya da puanlarla dönüp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

    "ONUR'UN PERFORMANSI GİDEREK ARTIYOR "
    Son haftalarda oynadığı futbolla göz dolduran Onur Eriş hakkında da konuşan Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, oynadığı futboldan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Onur'un iyi yolda ilerlediğini ifade eden Caner, "Onur'un son zamanlarda ortaya koyduğu performanstan memnunuz. Olumlu yönde ilerliyor. Artık eskisi gibi kart görmüyor. Hakemle fazla diyaloğa girmiyor. İyi yolda ilerliyor. Kendisinden memnunuz" şeklinde konuştu.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:30
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