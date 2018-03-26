Caner: “İyi mücadele ettik”
Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve hafta sonu oynanan Hacettepe maçı ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.
"GOL YOLLARINDA SIKINTIMIZ VAR"
Hafta sonu Kemal Köksal Stadyumunda oynanan ve 0-0 sona eren Hacettepe maçı ile ilgili konuşan Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, takım olarak iyi mücadele ettiklerini söyledi. Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Başkan Caner, "Hacettepe genç bir takım. Genç olduğu kadar çok koşan bir takım. Bizde takım olarak iyi mücadele ettik. Gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Golü bulabilseydik daha iyi olacaktı. Bir puanla yetindik. Önümüzde bir Pendik maçı var. Orada inşallah puan ya da puanlarla dönüp yolumuza devam edeceğiz" dedi.
"ONUR'UN PERFORMANSI GİDEREK ARTIYOR "
Son haftalarda oynadığı futbolla göz dolduran Onur Eriş hakkında da konuşan Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, oynadığı futboldan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Onur'un iyi yolda ilerlediğini ifade eden Caner, "Onur'un son zamanlarda ortaya koyduğu performanstan memnunuz. Olumlu yönde ilerliyor. Artık eskisi gibi kart görmüyor. Hakemle fazla diyaloğa girmiyor. İyi yolda ilerliyor. Kendisinden memnunuz" şeklinde konuştu.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:30
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Vandallar kameraya böyle yakalandı!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ BİR KAÇ TANESİNE SAĞLAM CEZA KİTLEYECEKSİN AMA İBRETLİK OLACAK BAK BAKALIM BİR DAHA BIRAK ZARAR VERMEYİ OTURAMAZ BİLE ORADA !
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A Milli Futbol Takımı Karadağ'da
Toplam 1
Yorum
HARİKAGENC HER ZAMAN İLK 11 DE
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Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 2
Yorum
şimal yıldızı yıldız futbolcu nasıl olur (en az) sakatlanan ! örnek edin vicka
Caner: “İyi mücadele ettik” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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