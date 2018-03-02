Sarıyer’de Orhan Kaynak dönemi – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Sarıyer’de dönemi

    Sarıyer’de Orhan Kaynak dönemi

    2. Lig ’ta yer alan Sarıyer’de teknik direktörlük görevine getirildi. Sarıyer Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Büyükasar, teknik adam konusunda titiz davrandıklarını belirtti.

    Sarıyer'de Bahri Kaya'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Sarıyer Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Büyükasar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hafta başından bu yana devam eden teknik direktör arayışı tamamlandı. Birçok teknik adam üzerinde titizlikle çalışan ve takımın menfaatleri doğrultusunda doğru karar vermeye çalışan Yönetim Kurulumuz Orhan Kaynak isminde karar kıldı" dedi.

    Orhan Kaynak isminin Türk futbolunda bir marka olduğuna değinen Ali Büyükasar, "Yeni hocamız kulübümüze hayırlı olsun. Orhan Kaynak sporculuk ve teknik direktörlük kariyerinde önemli takımlarda çalışmış deneyimli bir adamıdır. Sarıyer futbol takımını ileriye götürecek bilgi ve donanıma sahiptir" şeklinde konuştu.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:05
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