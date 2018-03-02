Sarıyer’de Orhan Kaynak dönemi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Sarıyer’de teknik direktörlük görevine Orhan Kaynak getirildi. Sarıyer Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Büyükasar, teknik adam konusunda titiz davrandıklarını belirtti.
Orhan Kaynak isminin Türk futbolunda bir marka olduğuna değinen Ali Büyükasar, "Yeni hocamız kulübümüze hayırlı olsun. Orhan Kaynak sporculuk ve teknik direktörlük kariyerinde önemli takımlarda çalışmış deneyimli bir futbol adamıdır. Sarıyer futbol takımını ileriye götürecek bilgi ve donanıma sahiptir" şeklinde konuştu.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:05
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Toplam 4
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Kanaryam Soldado goçumm benim beee nasıl da deli etti Pepe'yi aferim
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robusto dikkatlerden kacsa ne olur kacmasa ne olur. Sanki cok onemli pozisyon. riyarkar volkan...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 35
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UZMAN ANALİST Q7 LİGDEKİ MAÇTA VELBUENAYA YAPTIGI SERT MÜDAHALEDEN DOLAYI ATILMALIYDI , PEPEDE HEM LİGDEKİ İLK MAÇTA HEMDE BU MAÇTA ATILMALIYDI
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