Altay'dan Fuchs'a veto

Fuchs'un sezon başında kendilerine önerildiğini ancak o zaman olduğu gibi şimdi de sağ beke takviye yapmayı düşünmediklerini dile getiren Töraydın, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir, sağ beklerimiz Mustafa ve Necdet'ten memnun. Fuchs gündemimizde değil" ifadesini kullandı.



Son olarak geçen sezon Göztepe forması giyen gurbetçi oyuncu bu sezon öncesi Gaziantepspor'la anlaştı ancak transfer yasağı nedeniyle lisansı çıkarılamadı. Türk anne ve Avusturyalı babanın oğlu olarak Almanya'da doğan 34 yaşındaki Benjamin Fuchs, yerli statüsünde görev alıyor.



Altay'ın Türkiye çapındaki 77'nci futbol okulu Bostanlı'da açıldı. Uzun yıllar siyah-beyazlı kulübe futbolcu ve antrenör olarak hizmet veren Serdar Meriç ve Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencisi Görkem Aslanoğlu'nun minik kramponlara futbol öğreteceği Bostanlı okulundaki ilk antrenmanlara 5-12 yaş aralığında 65 çocuk katıldı. Gösterilen ilginin çok önemli olduğunu söyleyen Serdar Meriç, "Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimize kaliteli bir futbol eğitimi vermek ve Altaylılık ruhunu aşılamak" açıklamasını yaptı.



Türkiye çapındaki 77 futbol okulunda Altaylı öğrenci sayısının 10 binin üzerinde olduğunu belirten Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise, "Bu çocuklar Altay'ın yarınlarının garantisi olacak" diye konuştu.