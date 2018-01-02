 Bucaspor'a kamp müjdesi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'a kamp müjdesi

    Bucaspor'a kamp müjdesi

    2'nci Lig 'ta alt sıralarda yer alan ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçiren , devre arasında kampına gidebilecek.

    Yönetimin kamp için kaynak bulduğu öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin 4-12 Ocak tarihleri arasında çalışmalarını 'da yapacağı vurgulandı. Teknik direktör Aytekin Sümbül, yoğun bir dönem geçireceklerini belirterek, "Burada 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Çok sıkı bir şekilde çalışıp, ikinci yarıya güçlü bir şekilde girmek istiyoruz" dedi. Sarı-lacivertlilerde kiralık verilecek Hasan, Gökay ve Barış'ın yanı sıra süresiz kadro dışı kalan Zafer ve Mehmet ile kadroda düşünülmeyen Emin ve Ahmet, kafileye dahil edilmeyecek.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bucaspor'a kamp müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN