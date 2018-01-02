Bucaspor'a kamp müjdesi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçiren Bucaspor, devre arasında Antalya kampına gidebilecek.
Yönetimin kamp için kaynak bulduğu öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin 4-12 Ocak tarihleri arasında çalışmalarını Antalya'da yapacağı vurgulandı. Teknik direktör Aytekin Sümbül, yoğun bir dönem geçireceklerini belirterek, "Burada 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Çok sıkı bir şekilde çalışıp, ikinci yarıya güçlü bir şekilde girmek istiyoruz" dedi. Sarı-lacivertlilerde kiralık verilecek Hasan, Gökay ve Barış'ın yanı sıra süresiz kadro dışı kalan Zafer ve Mehmet ile kadroda düşünülmeyen Emin ve Ahmet, kafileye dahil edilmeyecek.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:23
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Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 5
Yorum
aslan Fesih bedelini niye bu kadar düşük tutuyorlar anlamıyorum zaten 9milyon ödemişiz. Gelir gideri pozitife çekmek için gönderilebilir.
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‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 6
Yorum
x Ölüsü bile yeter
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Negredo başarılı olur mu?
Toplam 6
Yorum
kartalllll bomboş bir yorum bu..
Bucaspor'a kamp müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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