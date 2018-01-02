 Nazilli Belediyespor Erdi'nin peşinde – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Erdi'nin peşinde

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4e1cdbc3-0041-4733-b5b3-e1ce8f262acd" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a> Erdi'nin peşinde

    2'nci Lig 'ta kümede kalma mücadelesi veren , son olarak Amed Sportif takımında forma giyen defans oyuncusu Erdi Bakırcı'nın peşine düştü.

    Şu ana kadar ara transferde 5 futbolcuyu kadrosuna katan siyah-beyazlıların Erdi'yi kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.
    Yıllarca Aydınspor 1923'te kaptanlık yapan Erdi'nin de yeniden Ege'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Deneyimli stoper bu sezon ekibinde 13 karşılaşmaya çıktı.

    'da, Altınordulu genç orta saha oyuncusu Berk Erel'i kiralamak için de görüşmeler sürüyor.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:08
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