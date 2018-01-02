Nazilli Belediyespor Erdi'nin peşinde
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, son olarak Amed Sportif takımında forma giyen defans oyuncusu Erdi Bakırcı'nın peşine düştü.
Şu ana kadar ara transferde 5 futbolcuyu kadrosuna katan siyah-beyazlıların Erdi'yi kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.
Yıllarca Aydınspor 1923'te kaptanlık yapan Erdi'nin de yeniden Ege'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Deneyimli stoper bu sezon Diyarbakır ekibinde 13 karşılaşmaya çıktı.
Nazilli Belediyespor'da, Altınordulu genç orta saha oyuncusu Berk Erel'i kiralamak için de görüşmeler sürüyor.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:08
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Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 5
Yorum
aslan Fesih bedelini niye bu kadar düşük tutuyorlar anlamıyorum zaten 9milyon ödemişiz. Gelir gideri pozitife çekmek için gönderilebilir.
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‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 6
Yorum
x Ölüsü bile yeter
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Negredo başarılı olur mu?
Toplam 6
Yorum
kartalllll bomboş bir yorum bu..
Nazilli Belediyespor Erdi'nin peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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