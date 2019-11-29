Hentbolda haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
KADINLAR SÜPER LİG
Yarın:
13.00 Pazarspor-Yalıkavakspor (Mehmet Akif Pirim)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Görele Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)
1 Aralık Pazar:
15.00 Üsküdar Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Çamlıca)
ERKEKLER SÜPER LİG
1 Aralık Pazar:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)
17.00 Beşiktaş Aygaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 CIP Travel Antalyaspor-MYK Hentbol (Süleyman Evcilmen)
18.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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