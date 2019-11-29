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29 Kasım 2019, Cuma
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Hentbolda haftanın programı

Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Kadınlar 'e 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

13.00 Pazarspor-Yalıkavakspor ( Pirim)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Görele Belediyespor ()

17.00 Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ()

1 Aralık Pazar:

15.00 Üsküdar Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Çamlıca)

ERKEKLER SÜPER LİG

1 Aralık Pazar:

16.00 Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

17.00 Aygaz-Beykoz Belediyespor ()

17.00 CIP Travel Antalyaspor-MYK Hentbol (Süleyman Evcilmen)

18.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

  1. 29.11.2019
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