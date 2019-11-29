Hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

13.00 Pazarspor-Yalıkavakspor (Mehmet Akif Pirim)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Görele Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)

1 Aralık Pazar:

15.00 Üsküdar Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Çamlıca)

ERKEKLER SÜPER LİG

1 Aralık Pazar:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 CIP Travel Antalyaspor-MYK Hentbol (Süleyman Evcilmen)

18.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)