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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Asker selamı veren 'un sözleşmesi feshedildi

Asker selamı veren Yunus Özmusul'un sözleşmesi feshedildi

A 'nın ile oynadığı maçın ardından asker selamı vererek 'na destekte bulunduğu için kulübü tarafından bırakılan milli hentbolcu 'un sözleşmesi, Yunan kulübü tarafından feshedildi.

Yunan ekibi ile antrenmanlara çıkamayan ve maç kadrolarında da yer alamayan tecrübeli file bekçisi, 'ye dönüyor. 'un menajeri Ceren Uyguner, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptığı açıklamada, "Sözleşme feshedildi. Yunus, ocak ayına kadar bireysel çalışmalarına devam edecek, ocak ayında transfer sezonunun açılmasıyla birlikte başka bir takımla anlaşacak. Milli takımın Nisan ayında önemli maçları var. Yunus da o maçlara hazırlanacak. 'da kalsaydı antrenman ve maçlarda yer alamayacaktı" dedi.
Öte yandan diğer bir Yunan kulübü 'ta forma giyen Durmuş Ali Tınkır da işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönecek.

NE OLMUŞTU?
A 'nın, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4'üncü maçında 'yı 33-24'lük skorla mağlup ettikleri maçın ardından asker selamı ile 'na destek veren milli hentbolcu Yunus Özmusul, takımı tarafından bırakılmıştı.

  1. 18.11.2019
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