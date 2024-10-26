Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 10. haftasında Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

Mersin Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Görkem, Pedro, Carlos, Rivas, Aboubakar

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Jeanvier, Hasan Ali, Kartal, Baran Ali, Bourabia, Cardoso, Nazon

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kayserispor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlanıyor.