Haberler Hatayspor Hatayspor 1-1 Sepehan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hatayspor ile Sepehan yenişemedi!

Hatayspor 1-1 Sepehan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hatayspor ile Sepehan yenişemedi!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, hazırlık maçında İran ligi ekiplerinden F.C. Sepahan ile 1-1 berabere kaldı. | Son dakika spor haberleri

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 21:54
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Hatayspor 1-1 Sepehan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hatayspor ile Sepehan yenişemedi!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, hazırlık maçında İran ligi ekiplerinden F.C. Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.

Erzurum Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan hazırlık maçında Hatayspor sahaya kalede Bekaj, savunmada Kamil, Burak, Cengiz, Cemali, orta alanda Selimcan, Armin Hodzic, Rui Pedro, kanatlarda Funsho, Joelson, forvette ise Strandberg 11'i ile başladı. İlk yarı Sepahan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Hatayspor'un golü ikinci yarıda Joelson Fernandes'ten geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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